«Удар «Орешника» - шоковая терапия для самодовольных»

Иногда в вооруженных конфликтах происходят события, которые - сразу, вскоре или со временем - можно интерпретировать как поворотные моменты. Патрик Лоуренс заявил в своей статье для Consortium News, что в украинском конфликте таким событием стал удар, нанесенный ракетой «Орешник» в ночь на 9 января. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен в ответ на попытку атаковать новгородскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. «Орешник» поразил объекты, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

Позже в Минобороны рассказали, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там проводились ремонт и обслуживание авиатехники ВСУ, в том числе самолетов F-16 и МиГ-29. Это было не первое применение «Орешника» Россией. Но ракета, поразившая объект во Львове, похоже, имела более глубокий смысл для Киева и его западных сторонников, «особенно для всех этих высокомерных европейцев». Львов, культурная столица Украины, последние четыре года был убежищем в условиях конфликта. Не стоит упускать из виду, что он расположен примерно в 70 километрах от границы с Польшей. Лоуренс назвал удар «Орешника» «шоковой терапией для самодовольных». По его мнению, конфликт на Украине подходит к концу.

«У Трампа нет психического расстройства»

Похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро было представлено в СМИ как «беспрецедентное событие и доказательство - до этого гипотетического, а теперь вроде бы неоспоримого - психического расстройства его организатора», заявил социолог, профессор философского факультета в Белграде Владимир Вулетич в своей статье для «Политики». По этой причине история с Гренландией вызвала меньшее беспокойство, что не означает меньшего страха датчан и ЕС, поскольку от человека с якобы «доказанным психическим расстройством» можно ожидать чего угодно, отметил автор статьи. Если подойти к вышеупомянутым событиям с меньшим энтузиазмом, станет очевидно, что ни история Мадуро не стала прецедентом, ни у Трампа нет психических отклонений, и даже идея Гренландии как нового американского штата не принадлежит Трампу и вовсе не нова, отметил Вулетич.

В 1953 году США непосредственно участвовали в государственном перевороте, свергнувшем демократически избранного премьера Ирана. «Грехом» Мохаммеда Мосаддыка стала национализация нефтяной промышленности, а приговором - тюремное заключение и домашний арест. В 1960-х годах США активно участвовали в переворотах в Боливии и Бразилии и дестабилизации правительств в Эквадоре и на Кубе, включая многочисленные покушения на Фиделя Кастро. В 1945 году США уже предлагали купить Гренландию, но Дания тогда отклонила это предложение. По мнению Вулетича, ЕС рано или поздно смирится с потерей острова, а также с тем, что Брюссель - больше не младший партнер, а лишь подмастерье в делах Запада и НАТО. К этому ЕС принудит и всё больше проясняющаяся ситуация на Украине, которую Трамп ради этого бросил на произвол судьбы.

«Переговоры по Украине - шаг вперед или тупик?»

Президент России Владимир Путин во второй раз принял в Кремле американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча состоялась 22 января, она продлилась около четырех часов. Следующий раунд переговоров по украинскому кризису должен начаться в пятницу, 23 января, отмечает Bloomberg. Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что территориальный вопрос пока решен не был. По его словам, без решения этого вопроса по согласованной в Анкоридже формуле, рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. В Кремле подчеркнули, что Россия «искренне заинтересована в разрешении украинского кризиса политическими и дипломатическими средствами». Пока этого не произошло, Москва будет продолжать систематически добиваться целей СВО, отметил Ушаков. Теперь РФ, США и Украина проведут переговоры по гарантиям безопасности в ОАЭ.

Bloomberg отмечает, что это был седьмой визит Уиткоффа в Москву за последний год. Президент США Дональд Трамп настаивает на мирном соглашении - пока безуспешно. США и Украина ранее заявили о значительном прогрессе в разработке мирного плана. Тем не менее, Киев и Москва по-прежнему находятся в тупике по ключевым вопросам, включая территории, подчеркивается в статье. Украина отвергает требования о выводе войск из ДНР. По словам осведомленных источников Bloomberg, Путин в начале января через Кирилла Дмитриева получил проект мирного плана, который был согласован с Украиной и Европой. Документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило Кремлю подготовить отзывы и предложить изменения перед визитом Уиткоффа и Кушнера. Кремль расценил это предложение как значительный шаг вперед, утверждают источники, хотя дело и не дошло до окончательного соглашения, а многие вопросы, представляющие интерес для Москвы, либо отсутствовали, либо были сформулированы неудовлетворительно.

«Кто будет править Арктикой?»

Когда речь заходит о ледоколах, мощь США меркнет по сравнению с мощью России в разгорающейся борьбе за контроль над полярными судоходными путями и минеральными ресурсами, пишет The Spectator со ссылкой на книгу журналиста Кеннета Розена «Полярная война». Таяние льдов способствует усилению военного соперничества между Россией и Китаем с одной стороны, и слабо подготовленными США и их союзниками с другой. Два лагеря борются за контроль над ресурсами и новыми судоходными маршрутами. В эту взрывоопасную ситуацию врывается президент США Дональд Трамп со своими планами «захватить и закрепить за собой» Гренландию. Розен ясно дает понять, что, хотя «желание США контролировать Гренландию существовало почти столько же, сколько и сама Америка», план Трампа по аннексии датской территории - это наивная и опасная игра.

Действия Трампа оттолкнут союзников Америки и подорвут международное сотрудничество, необходимое ей в условиях растущей конфронтации с Россией и Китаем. Хуже того - это отвлекает внимание страны, которой необходимо укрепить или заменить свои ветшающие арктические оборонительные сооружения (часть из них разрушается по мере таяния вечной мерзлоты). Похоже, США также не в состоянии оснастить своих солдат для ведения боевых действий в экстремальных условиях, не говоря уже о строительстве флота ледоколов. Сейчас у США есть лишь несколько устаревших судов, в то время как российский флот насчитывает более 40 ледоколов, включая несколько атомных.

«Не только экономический вес: БРИКС продолжает расти»

Группа стран БРИКС вскоре может пополниться еще одним членом. Мадагаскар официально выразил заинтересованность в присоединении к этому незападному экономическому и политическому альянсу, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Временный президент и командующий вооруженными силами Микаэль Рандрианирина после визита в ЮАР заявил, что президент Сирил Рамафоса поддержал его просьбу сделать Мадагаскар страной-партнером БРИКС. Решение может быть принято на следующем саммите организации - он пройдет в Индии в июне. Рандрианирина, пришедший к власти осенью 2025 года после массовых протестов и военного переворота, заявил о «важном шаге к перепозиционированию Мадагаскара в международном порядке».

Рандрианирина подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите в Нью-Дели. Однако для этого потребуется одобрение со стороны всех членов БРИКС. Сближение Мадагаскара с БРИКС совпадает со значительной переориентацией внешней политики страны. Правительство этого острова в Индийском океане активизировало свои отношения с Россией. Западные государства и Африканский союз критически отреагировали на смену власти в Антананариво; Мадагаскар был временно отстранен от участия в органах союза. Сдвиг в сторону БРИКС иногда интерпретируется как альтернатива институтам, находящимся под влиянием Запада (таким как Африканский союз), и как сигнал против политических ограничений, налагаемых Европой и США. Возможное вступление Мадагаскара в БРИКС еще больше укрепит позиции альянса в Африке. БРИКС приобретает не только экономический, но и геополитический вес, особенно на фоне глобальных сдвигов в расстановке сил.