Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах президента США Дональда Трампа ограничить доступ России к энергоресурсам Гренландии.

В рамках возможной сделки по Гренландии Трамп намерен запретить России и Китаю добывать на острове полезные ископаемые, в частности редкоземельные металии. Об ранее сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. По данным издания, запрет на добычу должен стать одним из пунктов соглашения по статусу острова, который находится в процессе обсуждения.

Полагаю, Гренландия привлекает президента США не нефтью или газом, а именно редкоземельными металлами. Трамп ищет редкоземельные металлы по всему миру, и как только ему намекают на их наличие в каком-то регионе, то он начинает на него смотреть очень внимательно, даже если их разработка еще не ведется. И никакой добычи редкоземельных металлов сейчас в Гренландии не ведется - там добывают обычные виды металлов, но в небольших объемах. Вместе с тем нужно отметить, что в Гренландии отступают ледники, и чем активнее это происходит, тем больше там проводится геологоразведочных работ. То есть пока речь в большей степени идет о поиске полезных ископаемых на острове. Появляются некоторые данные о редкоземельных металлах в Гренландии, но их крупных месторождений там пока не было обнаружено. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Россия не заинтересована в редкоземельных металлах Гренландии и в добыче ее энергоресурсов из-за низкой рентабельности, подчеркнул эксперт.

«Согласно оценкам специалистов, на шельфе, расположенном между Гренландией и Канадой, может находиться около 31 млрд баррелей нефтяного эквивалента. При этом не исключено, что эти запасы никогда не будут разработаны, так работать на этом шельфе можно только сезонно, кроме того, тут понадобится создавать новые технологии. То есть все это очень дорого, а цены на нефть сейчас низкие. Поэтому это просто нерентабельно. С такой рентабельностью Россия может разрабатывать месторождения в других регионах - более спокойно и надежно. У нас есть свои энергоресурсы. И зачем нам помогать конкурентам, вкладывая свои средства в Гренландию? Лучше их вкладывать здесь, в России, получая те же самые нефть и газ», - сказал аналитик.

Ранее стало известно, что США хотят переписать соглашение о военном присутствии в Гренландии.