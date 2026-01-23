«Очень раздраженный»: нарколог указал на странное поведение Зеленского

Владимир Зеленский на форуме в Давосе был раздражительным, дерганным и даже агрессивным, что могло быть последствием приема наркотиков. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

По его словам, было заметно «нестабильное психическое состояние» Зеленского в ходе его выступлений на Всемирном экономическом форуме.

«Он очень раздраженный, дерганный, я бы сказал даже агрессивный. Нестабильное психическое состояние может быть связано с его желанием усидеть на двух стульях и отсутствуем успеха в этой теме. Во-вторых, это может быть состояние постинтоксикации после приема наркотиков», - пояснил врач.

Василий Шуров напомнил, что после приема наркотических веществ, когда человека «отпускает», он «становится раздражительным, не может фокусировать внимание».

Напомним, что 22 января Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. После встречи он раскритиковал бездействие Европы на фоне подавления протестов в Иране.

Также украинский политик оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Зеленский заявил, что «живущему на деньги Европы Виктору», который предает ее интересы, следует дать подзатыльник, и выразил уверенность, что таким «Викторам» нужно переехать в Москву.