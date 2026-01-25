Премьер Венгрии Орбан дал совет Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует помнить о том, что Венгрию нельзя запугать, а ее достоинство "не подлежит обсуждению". Об этом на своей странице в X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Венгрию не запугать. Президенты приходят и уходят, личные оскорбления случаются, но достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Президенту Зеленскому следовало бы это помнить", — отметил он.

К посту Орбан прикрепил видео, в котором рассказал, что Зеленский его "пятый украинский президент", а имена предыдущих четырех "никто даже не вспомнит". Он отметил, что порой персональные угрозы должны быть восприняты серьезно, однако его задача как премьер-министра "обеспечить спокойствие" в стране.

22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некий Виктор, который "живет за счет Европы" и в то же время пытается "продавать украинские интересы", заслуживает подзатыльник. СМИ посчитали, что Зеленский имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ответ Орбан написал, что Венгрия, несмотря на "тщательно подобранные" оскорбления Зеленского продолжит обеспечивать Украину электроэнергией и топливом, а также оказывать помощь украинским беженцам. Также премьер отметил, что не сможет найти взаимопонимания с Зеленским.

Затем Орбан сказал, что в Венгрии в ближайшие 100 лет не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в ЕС.