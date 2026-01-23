Зеленский расширил состав делегации Украины на переговорах с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, включив в него замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.

© Газета.Ru

Об этом сообщает украинское издание «Главком».

«Я расширил состав команды [на переговорах в Абу-Даби].... Попросил отправить Скибицкого, чтобы были военные представители разведки», — сказал он.

В состав группы, по словам Зеленского, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

В свою очередь, представитель Кремля Юрий Ушаков сообщал, что переговорную группу России в Абу-Даби 23 января возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. По его словам, в делегацию также вошли разные представители руководства Министерства обороны РФ.