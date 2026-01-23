«Золотой купол» Трампа и планы Маска: раскрыт реальный интерес США в Гренландии

Гренландия, на контроле за которой настаивает президент США Дональд Трамп, необходима американцам для размещения там систем противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы «закрыть свой северный сектор». Об этом рассказал «Комсомольской правде» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Американский президент настаивает, что контроль над островом является приоритетом национальной безопасности США. В ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп подчеркнул, что остров нужен для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на то, что «Золотой купол» нужен США как для обороны, так и для развития технологий и заказов для ВПК. При этом в системе два эшелона - космический и наземный.

«В Штатах продолжают рассматривать возможность конфликта между Россией и США, и Гренландией они предполагают закрыть свой северный сектор. Если рассматривать конфликт, например, между Северной Кореей и Соединенными Штатами, то «Золотой купол» также будет в состоянии решить проблемы, связанные с перехватом северокорейских ракет», - пояснил он.

Кнутов также отметил, что разрабатываемая компанией американского миллиардера Илона Маска ракета «для полета на Марс», в первую очередь призвана выводить оружие для «Золотого купола» в космос.

«Это тяжелые объекты, масштабные по размеру. И «обычными средствами», которые сегодня есть, это сделать сложно или почти невозможно. Появление такой ракеты, которую делает Маск, позволит разместить боевые лазеры в космическом пространстве и обеспечить перехват ядерных боевых частей или баллистических ракет», - уверен он.

Напомним, что США планируют создать систему противоракетной обороны «Золотой купол» по примеру израильского «Железного купола», защищающего целые районы и города, а не отдельные объекты. В мае 2025 года Трамп представил проект системы стоимостью $175 млрд.