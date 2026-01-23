Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит РБК-Украина.

При этом политик отметил, что на создание объединенных сил необходимы юридические, бюрократические и финансовые шаги, на которые у Украины сейчас нет времени, поскольку все внимание приковано к зоне боевых действий. При этом Зеленский считает, что Европа уже сейчас могла бы подготовить всю финансовую базу, чтобы после окончания военного конфликта с Россией Украина могла оперативно присоединиться к структуре.

Зеленский уже не в первый раз предлагает европейцам создать объединенные вооруженные силы. По данным агентства «Интерфакс-Украина», он обратился с подобным предложением к лидерам Европы 20 января. Однако никто из союзников Украины пока не сделал шаг навстречу этой идеи, отмечал сам Зеленский.

До этого бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского перестать надеяться на помощь со стороны Евросоюза и США из-за разгоревшегося территориального спора по поводу Гренландии. Политолог считает, что лучшим решением для Зеленского сейчас будет уйти в отставку.