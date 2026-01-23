Маск решил вернуться в американскую политику

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск возвращается в политику США на фоне промежуточных выборов в стране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, влиятельные фигуры Республиканской партии, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, попросили Маска помочь республиканцам сохранить незначительное большинство в палате представителей и сенате.

Миллиардер, как рассказали источники издания, рассматривает возможность вносить пожертвования на предвыборную кампанию республиканцев через America PAC — организацию, которую он создал в 2024 году для поддержки президентской кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Это сигнализирует о возвращении на политическую арену Маска спустя месяцы после его отхода от политики в пользу бизнеса», — говорится в статье WSJ.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса США состоятся в 3 ноября.

До этого Маск пошутил над созданным президентом США Дональдом Трампом «Советом мира» и Гренландией.