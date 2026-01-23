Кличко призвал граждан покинуть Киев

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города собрать запасы и уезжать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация в украинской столице крайне сложная, «и это может быть еще не самый сложный момент».

«Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их», — написал градоначальник.

21 января Кличко заявлял, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 4000 домов в Киеве остаются без тепла, почти 60% города — без электричества.

20 января Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.