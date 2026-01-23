Украину пообещали не пускать в ЕС в ближайшие 100 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в Евросоюз (ЕС).

Об этом он объявил в эфире телеканала M1.

«В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Орбан посмеялся над готовностью ЕС выполнять все требования Украины и опубликовал изображение золотой кредитной карты. Премьер напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла все требования Украины и выделила ей 800 миллиардов долларов помощи до 2040 года, а также согласилась на ускоренное вступление Киева в Евросоюз.