Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

На трехсторонней встрече представителей Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пройдут переговоры по Донбассу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Вопрос Донбасса — ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать как три стороны это видят, сегодня и завтра», — сказал глава государства.

В четверг, 22 января, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США. Она должна состояться уже на следующий день в Абу-Даби.