Украина готова подписать договор о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договор о гарантиях безопасности для страны полностью готов к подписанию. Об этом он сообщил 23 января в своем публичном обращении журналистам после переговоров в Давосе. По словам Зеленского, документ станет базой для подготовки других соглашений, а дату и место его подписания объявит президент США Дональд Трамп.

Зеленский подчеркнул, что новый договор должен закрепить долгосрочную поддержку Украины со стороны союзников.