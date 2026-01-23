СМИ сообщили о прибытии самолета с Уиткоффом в Абу-Даби

Вылетевший из России самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту, приземлился в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что самолет Bombardier Global 7500 под регистрационным номером N102WG совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в 10:47 мск.

Переговоры американской делегации во главе с Уиткоффом и президента России Владимира Путина завершились в ночь на 23 января. Встреча началась в 23:25 мск и закончилась в 3:04, продлившись более трех с половиной часов.

По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков, который принимал в ней участие, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер»: стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном. Подробности — в материале «Газеты. Ru».