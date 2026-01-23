Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично ответил Владимиру Зеленскому на критику, прозвучавшую на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Заявление главы киевского режима европейский политик назвал переходом допустимых границ. Об этом Орбан написал на своей странице в социальной сети X.

В своём обращении в Давосе Зеленский позволил резкие высказывания в адрес европейских лидеров. Он заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".

Помимо этого, он также раскритиковал оборонительные возможности Европы, упомянув отправку небольшого военного контингента ЕС в Гренландию и послав, по его мнению, «неправильный» сигнал России и Китаю.

Орбан считает, что нападки со стороны Киева на венгерское правительство ожидаемы в преддверии выборов. Однако критика в адрес всех европейских лидеров стала неожиданностью.

«Он перешёл черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», — заявил Орбан.

Он также добавил, что финансовая помощь Брюсселя Украине используется неэффективно и уходит впустую из-за неспособности киевского руководства правильно ей распорядиться.