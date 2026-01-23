Европейских политиков «привела в ужас» переписка с французским президентом Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, опубликованная американским лидером Дональдом Трампом — теперь доверие к Вашингтону подорвано. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Politico.

По данным издания, переписка политиков шокировала европейцев намного больше, чем постоянные угрозы Трампа с целью добиться уступок по вопросу Гренландии, от которых президент в итоге отказался.

Источник газеты из дипломатических кругов считает действия главы Белого дома неприемлемыми. Он выразил уверенность в том, что эта ситуация будет способствовать отказу от общения политиков в мессенджерах.

— Теперь все будет проходить через слои бюрократии, — отметили в материале.

По данным The Guardian, публикация личного сообщения Макрона была сделана лидером США с целью причинить ему политический урон. Поводом для этого стало недовольство Трампа отказом Макрона присоединиться к Совету мира по Газе.

Макрон прокомментировал слив Трампом их частной переписки

Американский лидер опубликовал в Truth Social сообщение от президента Франции, который предложил провести встречу G7 с участием России, 20 января. В диалоге Макрон заявил, что не понимает целей главы Белого дома касательно Гренландии.