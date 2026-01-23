Spiegel поместил на обложку политиков ЕС, которые защищают Гренландию мечами

Журнал Spiegel поместил на обложку европейских политиков с топорами и мечами, символизируя их защиту Гренландии.

© Вечерняя Москва

Сверху появилась надпись: «Дональд, довольно!», а рядом изображена зарисовка, показывающая, как страны должны противостоять «империализму Трампа».

По мнению издания, президент США представляет для Европы серьезную угрозу. Журналисты отмечают, что он перестал воспринимать Европу как союзника и все чаще действует как противник.

Spiegel подчеркивает, что позиция Трампа создает для европейских стран экзистенциальные риски, требующие объединенных действий для защиты собственных интересов.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен увеличить военный контингент в Гренландии более чем в 14 раз, отправив туда еще 200 военнослужащих.

В СМИ появилась информация о том, что Париж обратился с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии. При этом Франция готова принять участие в этих учениях и внести свой вклад в их проведение.

20 января датские военнослужащие во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном прибыли в столицу Гренландии Нуук для проведения учений. 58 солдат присоединились к группе примерно из 60 бойцов, которые прилетели на остров до этого. Бойсен подчеркнул, что основной целью маневров является отработка обороны Гренландии на случай вооруженных конфликтов.