СМИ назвали возможную тему встречи делегаций России, Украины и США

Территориальный вопрос станет ключевой темой переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби, передаёт портал Axios со ссылкой на источники.

По итогам переговоров российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом Россия и США договорились провести первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности 23 января в Абу-Даби.

Переговорную группу России, которая отправится в Абу-Даби для контактов с США и Украиной, возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генерального штаба Игорь Костюков.

Сообщалось, что американскую делегацию на трёхсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби представят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.