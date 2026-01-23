Politico: Европа «перешла Рубикон» и больше не будет полагаться на США

Ситуация вокруг Гренландии заставила ЕС радикально пересмотреть свои отношения с США в сферах безопасности и экономики.

Об этом сообщает издание Politico.

Европейские дипломаты в беседах с журналистами охарактеризовали текущий кризис в трансатлантических отношениях как «шоковую терапию». На фоне действий американской администрации лидеры ЕС пришли к выводу, что возврата к прежнему уровню доверия не будет.

Представители Евросоюза подчёркивают, что разрыв зависимости должен носить всеобъемлющий характер. В Брюсселе признают, что территориальный конфликт вокруг Гренландии стал проверкой на прочность, которая заставила Европу задуматься о глобальном суверенитете.

Ранее сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен заявил, что для европейцев президент США Дональд Трамп оказался не союзником, а «безжалостным конкурентом».