Медведчук: Зеленский в Давосе устроил шоу, нахамив ЕС

Владимир Зеленский не получил от поездки в Давос ничего, кроме сцены для своего очередного шоу, заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что изначально Зеленский понимал, что в Давосе попадет под раздачу, никаких денег и оружия ему не дадут, оваций не устроят, поэтому под предлогом срочных дел внутри страны "решил никуда не ехать и отсидеться в кустах, пока взрослые дяди между собой разберутся".

"Вызов [президента США Дональда] Трампа на разговор был для него полнейшей неожиданностью, но, поджав хвост, [он] помчался. Нелегитимным решили сыграть, но играть им можно только в дурака, что и будет. Результаты встречи с американским президентом не были разглашены, а после нее Зеленский накинулся на Европу, обвиняя ее в трусости и нерешительности. Он даже стал издеваться над НАТО, куда столько лет безуспешно просился", - отметил политик в статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Далее, продолжил Медведчук, Зеленского "явно несло, поскольку он успел пообещать Европе защиту от всех врагов сразу". Он утверждал, что только если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги, что украинский флот спасет Гренландию.

В Европарламенте призвали прекратить помощь Украине после выходки Зеленского

В итоге Зеленский "не получил ровно ничего, только сцену, где он изображал спасителя Европы, что является примитивным блефом".