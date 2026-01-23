Власти Грузии смогли предотвратить пять попыток революции за последние четыре года и продолжают сохранять мир и стабильность в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что власти республики несут ответственность за экономическое развитие, которое невозможно без мира и спокойствия. Кобахидзе привел данные, по которым Грузия находится на первом месте в Европе по темпам пятилетнего экономического роста.

«Мы являемся единственной силой, способной поддерживать мир, обеспечивать умиротворение и стимулировать экономический рост в Грузии», — добавил он.

Напомним, что представители грузинских властей неоднократно заявляли, что попытки переворотов в стране финансируются извне. В этом принимают участие неправительственные организации, оппозиционеры и компании.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что власти страны все еще ждут извинений или объяснений со стороны Евросоюза в связи с поддержкой попытки госпереворота в стране 4 октября 2025 года. Он напомнил, что попытку штурма президентского дворца оправдали и посольство ЕС, и Еврокомиссия.