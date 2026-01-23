Остались «шрамы»: ситуация вокруг Гренландии подорвала доверие ЕС к США

Ситуация с Гренландией серьезно подорвала доверие Европы к США, и положение может исправить только предоставление Украине гарантий безопасности, ратифицированных Конгрессом. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Politico.

По данным источников издания, у союзников остались «шрамы от конфликта из-за Гренландии» и европейские и украинские чиновники разочарованы тем, что ситуация вокруг острова, а не Украина, стала главной темой Всемирного экономического форума в Давосе.

Один из источников издания в европейских властных кругах отметил, что скандал вокруг Гренландии уже вылился в дискуссии о том, насколько можно доверять США в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Потеря веры в США и доверия к ним серьезна. И до тех пор, пока Конгресс не ратифицирует гарантии безопасности для Украины, будет сложно воспринимать всерьез любые обещания и обязательства [президента США Дональда] Трампа», - пояснил чиновник.

Ранее желание президента Дональда Трампа взять под контроль автономную датскую территорию Гренландию привело к резкому ухудшению отношений между США и Европой. Трамп даже пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда европейских стран. В Белом доме при этом заявили, что Трамп рассматривает различные варианты контроля над островом, включая «использование американских военных».

Однако в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не станет применять силу для приобретения Гренландии. Он также отказался от ввода с 1 февраля дополнительных пошлин против европейских стран.

При этом, по словам министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, пока так и не удалось убедить Вашингтон отказаться от долгосрочной цели установить более плотный контроль над Гренландией.