В Иране назвали Зеленского клоуном

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи раскритиковал Владимира Зеленского за «беззастенчивые призывы к незаконной агрессии против Ирана». Об этом министр написал на своей странице в соцсети X, сообщает РИА Новости.

В четверг, 22 января, Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. После встречи Зеленский раскритиковал бездействие Европы на фоне подавления протестов в Иране.

«Европа ничего не предлагает и не хочет поддержать иранский народ и ту демократию, которая ему нужна», - заявил Зеленский.

По его мнению, к «такой Европе» Трамп прислушиваться не будет. Зеленский заявил, что «все надеются, что интерес США охладеет, и занимают выжидательную позицию», так случилось и с протестами в Иране.

«Зеленский обдирает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов», - так речь Зеленского прокомментировал Арагчи.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что Зеленский «открыто и беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана» в нарушение Устава ООН.

