Европарламентарий от Бельгии Элио ди Рупо призвал приостановить финансовую помощь Украине после резких заявлений президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Политик назвал выступление украинского лидера непристойным и неуважительным.

Поводом для такой реакции стала критика Зеленским европейских партнеров, которую он допустил во время своего выступления. В частности, он указывал на неспособность Европы обеспечить собственную безопасность, упомянув небольшой военный контингент ЕС в Гренландии и якобы неверные сигналы в адрес России и Китая.

«Его высказывания - это плевок в лицо Европе. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал Украину последние четыре года», - заявил ди Рупо в социальной сети X.

Он подчеркнул, что, несмотря на активизацию усилий по предоставлению Украине гарантий безопасности, этого оказалось недостаточно для Зеленского.

Бельгийский депутат резюмировал, что такое поведение заставляет пересмотреть подход к поддержке Киева.

«Похоже, глава Украины сделал свой выбор. Теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Киева», - резюмировал он.

Выступление украинского лидера в Давосе, которое, по мнению издания Financial Times, обернулось для него серьезным поражением, спровоцировало жесткую реакцию и призывы к пересмотру политики финансирования со стороны европейских политиков.