Что произошло в мире 23 января: землетрясения и высадка на побережье Антарктиды

23 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — землетрясения в Шэньси и первая высадка людей на побережье Антарктиды. Подробности — в материале «Рамблера».

Землетрясения в Шэньси

23 января 1556 года в китайской провинции Шэньси случилось Великое китайское землетрясение. Событие произошло во время правления императора Цзяцзина, поэтому в Китае его называют великим землетрясением Цзяцзина. Эпицентр располагался в долине реки Вэйхэ (правый приток Хуанхэ), вблизи городов Хуасянь, Вэйнань и Хуаинь. Число жертв в тот день оценивается от 820 000 до 830 000 человек. Точная цифра неизвестна, так как многие погибли не сразу, а позже — из-за обрушений зданий, обвалов пещерных жилищ и оползней. После катастрофы многие умерли от болезней и голода.

Второй раздел Речи Посполитой

23 января 1793 года Россия и Пруссия заключили конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. По соглашению Россия получила белорусские земли от Динабурга до Пинска и Збруча, восточную часть Полесья, а также украинские области Подолье и Волынь. На Правобережной Украине появились две новые губернии: Изяславская и Брацлавская. Пруссии отошли территории с этнически польским населением: Данциг, Торунь, Великая Польша, Куявия и Мазовия (кроме Мазовецкого воеводства). Второй раздел Речи Посполитой стал одним из трех, которые привели к исчезновению государства к 1795 году.

Подписание указа об учреждении в Москве первого российского университета

12 (23) января 1755 года императрица Елизавета Петровна издала указ об основании в Москве Императорского Московского университета — первого в России классического учебного заведения. Этот указ назывался «Об учреждении Московского университета и двух гимназий». Создание университета стало реальностью благодаря сотрудничеству М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова, который был фаворитом императрицы. Их совместные усилия привели к разработке Проекта об учреждении Московского университета в июне—июле 1754 года. Этот проект был одобрен Правительствующим сенатом 19 июля того же года.

Впервые в истории США женщине вручили диплом врача

23 января 1849 года в городе Женева (штат Нью-Йорк, США) Элизабет Блэкуэлл впервые в истории США получила диплом врача. Блэкуэлл была первой женщиной, получившей диплом официально. Е5 приняли в медицинский колледж по случайности: декан поставил вопрос о приеме на голосование, и все студенты единогласно проголосовали «за», решив, что это шутка.

Впервые на берег Антарктиды сошли люди

23 января 1895 года капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен в сопровождении пассажира, преподавателя естественных наук Карлстена Борхгревинка, высадился на побережье Антарктиды. Борхгревинк убедил капитана спустить шлюпку и причалить к берегу. Там он собрал образцы минералов, обнаружил и описал антарктический лишайник, а также заметил медузу в воде.