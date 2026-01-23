Стало известно о «химии» между Мелони и Мерцем

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Джорджей Мелони для совместного управления Европейским союзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции «начал давать сбои».

Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией, — сказал он. — Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе (...). Между ними отличная химия», — заявил депутат от партии «Братья Италии».

Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться. Как отметили авторы материла, Берлин в настоящее время нечасто используют это прилагательное для описания своих французских коллег.

«Франция более красноречива, но Италия гораздо более прагматична», — указал депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Аксель Шефер.

Назван посредник между США и ЕС

13 марта 2025 года Politico сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел родственную немецкую душу в Мерце. Издание отмечало, что оба политика всегда хорошо ладили из-за схожего прошлого и даже разделяют симпатию к немецкому художнику Ансельму Киферу.