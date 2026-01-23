Стало известно о «химии» между Мелони и Мерцем
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Джорджей Мелони для совместного управления Европейским союзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции «начал давать сбои».
Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.
«[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией, — сказал он. — Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе (...). Между ними отличная химия», — заявил депутат от партии «Братья Италии».
Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться. Как отметили авторы материла, Берлин в настоящее время нечасто используют это прилагательное для описания своих французских коллег.
13 марта 2025 года Politico сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел родственную немецкую душу в Мерце. Издание отмечало, что оба политика всегда хорошо ладили из-за схожего прошлого и даже разделяют симпатию к немецкому художнику Ансельму Киферу.