Евродепутат заявил о проблемах с доверием между Францией и Россией

Заявлений президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно для возобновления отношений с Россией, так как доверие между странами оказалось подорвано из-за прежних действий французского руководства. Об этом заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Ранее президент Франции допустил возможность возобновления диалога Европы с Россией, отметив, что переговоры с российским лидером могут пройти уже в ближайшие недели.

Однако евродепутат от Франции Тьерри Мариани уверен, что одних заявлений недостаточно, так как «без базового доверия и надежных каналов связи» никакие содержательные переговоры невозможны.

«Франции следует меньше уделять внимания громким политическим формулировкам и больше - восстановлению функциональных дипломатических отношений», - уверен он.

Политик считает, что ранее президент Макрон «не всегда выбирал правильные слова, символы и формулировки» и авторитет Парижа как надежного собеседника подорван.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что французские военные моряки задержали в Средиземном море танкер, шедший из России. В СМИ появилась информация, что речь идет о танкере Grinch, который следовал из Мурманска.

При этом президент Владимир Путин ранее предостерег западные страны от попытки нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту». По его словам, такие действия приведут к «общим проблемам».