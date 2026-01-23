Пока вы спали: итоги встречи РФ и США в Кремле и решение Трампа по Совету мира

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: США хотят убрать ограничения на свое военное присутствие в Гренландии

США намерены пересмотреть соглашение с Данией от 1951 года, чтобы снять ограничения на своё военное присутствие в Гренландии и получить больше свободы в размещении сил и инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас договор требует от Вашингтона согласовывать с Копенгагеном и властями Гренландии любые серьёзные изменения, однако американская сторона хочет смягчить эти формулировки.

По данным источников, новые условия должны убрать обязательства по предварительным консультациям и дать США возможность действовать без дополнительных согласований. При этом Дания и Гренландия пока не дали ответа, согласны ли они на такие изменения.

Изучение иностранных языков в 5-7-х классах могут сократить

В России планируют сократить нагрузку по иностранным языкам для учеников 5-7-х классов, уменьшив количество уроков до двух в неделю, начиная с 2026 учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту приказа Минпросвещения, общее число часов по языкам в этих классах снизится с прежних показателей до 408.

Если раньше школьники изучали иностранный язык по три раза в неделю, то теперь нагрузка будет уменьшена на треть. Новые нормы могут затронуть обучение английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам.

Косачев: переговоры с США показали, что конфликт на Украине идет по сценарию РФ

Константин Косачев заявил, что недавние переговоры в Кремле и параллельные события в Давосе показывают: развитие украинского конфликта идет по сценарию Москвы, а не Киева или европейских столиц. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сам факт срочного визита Владимира Зеленского и запланированной встречи российского президента с американской делегацией говорит о смене реального центра принятия решений. Сенатор отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть не только от военных, но и от политических и экономических переговорщиков. Также ожидается запуск рабочих групп, где могут обсуждаться вопросы безопасности и судьба замороженных российских активов.

Ушаков подвел итоги встречи представителей РФ и США

В Кремле заявили, что ночная встреча Владимира Путина с американскими представителями прошла в атмосфере полного доверия и стала важным шагом в развитии диалога между странами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Юрия Ушакова, переговоры длились около четырех часов и были посвящены в первую очередь украинскому урегулированию, а также запуску трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины, которая соберется 23 января в Абу-Даби. Кроме того, стороны обсудили «Совет мира», ситуацию вокруг Гренландии и перспективы экономических контактов.

В Москве подчеркнули, что встреча была полезной для обеих сторон и открывает возможности для дальнейших плотных переговоров.

Трамп отозвал направленное Канаде приглашение в Совет мира

Дональд Трамп объявил об отзыве приглашения Канаде вступить в Совет мира, не пояснив, что стало причиной такого решения. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее уведомление президент США направил премьер-министру Марку Карни, подчеркнув, что приглашение считается аннулированным. Совет мира был учрежден 22 января в Давосе при участии представителей 19 государств в рамках инициативы по урегулированию ситуации в Газе.

Предполагается, что в дальнейшем структура займется предотвращением и разрешением конфликтов и в других регионах мира.