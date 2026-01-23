Экс-разведчик призвал Европу к неожиданному шагу в отношении России

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Европа оказалась в тупиковом положении, лучшим вариантом для нее станет создание военного альянса с Россией. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Эли Хассела.

По словам Риттера, на данный момент Европа «глубоко расколота». И Соединенные Штаты обязательно воспользуются этим, считает эксперт.

«Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России», — сказал Риттер.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что несмотря на ощутимый урон, нанесенный трансатлантическим отношениям на текущей неделе, Европейский союз намерен продолжать усилия по их укреплению.