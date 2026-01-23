Стало известно, что США вышли из ВОЗ с огромным долгом в $260 млн

Соединенные Штаты Америки завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения, не выплатив задолженность примерно в 260 млн долларов. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы ВОЗ.

© Московский Комсомолец

Как отмечается, США официально покинули организацию 22 января — ровно через год после того, как президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запустивший процесс выхода.

По оценке ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США перед организацией составляет около 260 млн долларов. Представитель американского Минздрава в разговоре с журналистами заявил, что законодательство не обязывает Вашингтон погашать задолженность до завершения выхода.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ВОЗ, обвиняя ее в неэффективных действиях во время пандемии COVID-19 и в чрезмерной зависимости от влияния Китая.