Трамп выгнал Канаду из «Совета мира»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил об отзыве приглашения премьер-министру Канады Марку Карни войти в созданный им «Совет мира». Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер назвал это официальным подтверждением отказа от участия Оттавы в «самом престижном Совете лидеров, который когда-либо собирался».

До этого Трамп включал Карни в число потенциальных членов организации. Однако теперь резко изменил свою позицию. Причины публично не названы.

