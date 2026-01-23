Трамп и Рютте готовят новый договор по Гренландии с запретами для РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, по данным британских источников, согласовали рамочную схему по Гренландии. В документе — расширение военных полномочий Вашингтона на острове и закрытие дверей для проектов России и Китая.

Как пишет газета The Times со ссылкой на источники, обсуждаемая договоренность включает пять ключевых пунктов. Первый — обновление соглашения о защите Гренландии, которое США и Дания подписали в 1951 году. По данным собеседников издания, Вашингтон и так обладает широкой свободой действий по созданию военной инфраструктуры на острове, а новая версия документа должна закрепить еще более жесткий режим — с полной автономией американской стороны и иммунитетом для военного персонала США.

Вторым элементом называют создание на острове командного центра НАТО. Третьим — расширенный доступ США к полезным ископаемым Гренландии. Четвертым — введение исключительного режима, который, по сути, перекрывает возможность инвестиций и любых проектов России и Китая на территории острова.

Пятым пунктом источники издания называют право преимущественного приобретения Гренландии для Соединенных Штатов, если автономная территория Дании когда-либо будет выставлена на продажу.

В Германии призвали Европу принять условия США по Гренландии

В обмен, утверждается в публикации, США согласились отказаться от введения тарифов в отношении европейских стран и готовы перейти к обсуждению конкретных деталей будущей сделки.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономии. Договор 1951 года, подписанный Вашингтоном и Копенгагеном, дополнял обязательства сторон в рамках НАТО и закреплял ответственность США за оборону острова на случай внешней угрозы.