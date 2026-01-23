Орбан сравнил требования Киева к ЕС со «взрывом атомной бомбы»

Украина просит у ЕС $1,5 трлн. в следующие 10 лет. Из них $800 млрд на восстановление и $700 млрд на военные цели, это рассказал венгерский премьер Виктор Орбан по окончании экстренного саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

Орбан ссылается на конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Киева, которое руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран.

«Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», — заявил Орбан.

Он подчеркнув, что его правительство выступает против этих планов Киева и Брюсселя.

Орбан отметил, что не имеет права разглашать все детали документа, поскольку он носит закрытый характер, но уверен, что рано или поздно они станут известны.

Венгерский премьер напомнил, что с 2022 года страны Запада уже предоставили Украине более €193 млрд и ЕС намерен выделить ей в 2026-2027 годах беспроцентный военный кредит на €90 млрд. Эти деньги, как и ассигнования Киеву на ближайшие 10 лет, Еврокомиссия рассчитывает вернуть за счет репараций, полученных от России, и экспроприации замороженных российских активов. Венгрия считает эти планы абсолютно нереальными.