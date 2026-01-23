ЕС закупит оружие для защиты Арктики от США

Страны Европейского союза (ЕС) решили начать централизованные закупки вооружений и военной техники, пригодной для ведения боевых действий в Арктике, включая ледоколы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

По её словам, Брюссель намерен значительно углубить сотрудничество с Гренландией и увеличить инвестиции в автономную территорию Датского королевства.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз будет использовать рост оборонных расходов для приобретения оборудования, адаптированного к арктическим условиям, и продолжит координацию с США и другими партнёрами по вопросам арктической безопасности.

