Встреча Путина с Уиткоффом завершилась

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом завершилась, продлившись более 3,5 часа, сообщает пресс-служба Кремля.

О начале встречи Кремль сообщил примерно в 23:25 мск 22 января. С американской стороны в ней также участвовали предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум. С российской - помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Основная тема - украинское урегулирование. Путин очно встречается встречается с Уиткоффом для обсуждения этого вопроса уже седьмой раз. При этом, как анонсировал президент РФ, планировалось также обсудить приглашение Москвы в Совет мира, возможную судьбу замороженных в США российских активов.