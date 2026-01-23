Трамп заявил, что американские корабли движутся в сторону Ирана на всякий случай

Корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». С таким заявлением выступил глава американской администрации Дональд Трамп.

По его словам, прозвучавшим в ходе общения с журналистами на борту самолёта, в сторону Ирана движутся крупные силы США.

«Знаете, у нас много кораблей, которые идут в том направлении — на всякий случай… Я бы предпочёл, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними (за Ираном. — RT) следим», — цитирует Трампа РИА Новости.

В среду, 21 января, американский лидер заявил, что Иран будет стёрт с лица земли, если с ним что-либо произойдёт.