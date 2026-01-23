Женщина элегантно отомстила постоянно забывавшей ее имя коллеге

Пользовательница Reddit с ником TrinitySignal пожаловалась на свою коллегу, которая постоянно забывала ее имя, хотя женщины работали бок о бок больше года. Автор отметила, что придумала элегантный способ мести знакомой.

© Lenta.ru

По мнению женщины, другая сотрудница забывала ее имя намеренно. «Это происходило только на совещаниях, когда за мной наблюдали другие, и всегда сразу после того, как я что-нибудь произносила. Если я высказывала идею, она повторяла ее, а потом называла меня "милой" или "девчонкой", как будто мы на бранче, а не на работе. Каждый раз, когда это происходило, я чувствовала себя ничтожной», — призналась автор.

Личные просьбы перестать так делать не возымели эффекта, а последней каплей стало совещание, к которому коллега автора готовилась особенно усиленно, поскольку на нем присутствовали руководители компании, а сама она в будущем планировала попросить о повышении. TrinitySignal поначалу не планировала мстить знакомой, однако после сделанного автором доклада, та снова спросила, как ее зовут.

«Я улыбнулась в ответ и спокойно сказала: "Так же, как и в предыдущие 20 раз. Я удивлена, что ты помнишь имена всех мужчин в этой комнате, но не помнишь моего". В комнате воцарилась мертвая тишина. Ее улыбка застыла на лице. Директор посмотрел на нее с бесстрастным выражением и сказал: "Да, это выглядит не очень хорошо". Она начала запинаться, говоря о своих проблемах и перегруженности, но все все поняли. После этого она почти ничего не сказала», — написала автор.

После совещания коллега прижала автора к кофе-машине и прошипела, что та ее опозорила. Женщина ответила: «Вот и славно. Теперь прекращай это». С тех пор ее имя больше не забывали.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как оконфузилась перед коллегами во время видеовстречи. Поздоровавшись с другими сотрудниками, среди которых были и ее руководители, она решила отключить свой микрофон.