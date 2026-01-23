Раскрыта причина, по которой ЕС не идет на контрмеры против США

Европейские лидеры, осознавая стратегическую и экономическую уязвимость континента, в основном воздерживаются от публичного обсуждения жёстких ответных мер в отношении США на фоне конфликта вокруг Гренландии.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, ключевой причиной такой сдержанности является опасение, что любое обострение отношений с Вашингтоном может лишить Украину критически важной американской военной и разведывательной поддержки.

Издание отмечает, что европейцы избегают использования таких мощных инструментов давления, как сокращение закупок американского вооружения, пересмотр размещения американских баз или введение целевых налогов для американских компаний.

Эта осторожность усугубляется комплексом экономических проблем ЕС: высокой зависимостью от дорогих энергоносителей, замедлением роста, большим госдолгом, а также уже существующей торговой напряжённостью с Китаем. В таких условиях развязывание торговой войны с США представляется крайне рискованным.

По оценке газеты, текущие амбиции Европы в сфере геополитической самостоятельности значительно опережают её реальные возможности и ресурсы.

