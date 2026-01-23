МВД Украины призывает граждан готовиться к отъезду на фоне энергокризиса

На фоне глубокого энергетического кризиса на Украине Министерство внутренних дел страны рекомендует гражданам готовиться к возможной эвакуации и собирать экстренные чемоданы. Как сообщают СМИ, ссылаясь на ведомство, украинцам советуют создать дома запас воды, еды и медикаментов на 3–5 суток.

Рекомендованный набор для экстренного отъезда включает документы, тёплую одежду, аптечку, средства личной гигиены, устройства для обогрева и наличные деньги.

Ранее министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль объявил в энергетической сфере режим чрезвычайной ситуации, а глава энергокомпании Сергей Коваленко предупредил о возможных отключениях света более чем на 16 часов в сутки.

В Киеве уже фиксируются перебои с электричеством, отоплением и водоснабжением.

Шмыгаль также заявил, что 22 января стал самым тяжёлым для энергосистемы Украины со времён масштабного блэкаута в ноябре 2022 года.