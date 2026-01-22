Одна страна в «последний момент» отказалась от вступления в Совет мира

Бельгия согласилась вступить в Совет мира, созданный по инициативе президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, но затем «в последний момент» решила отказаться. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Что стало причиной для резкого изменения позиции страны, не сообщается.

На форуме в Давосе 19 стран уже подписали устав Совета мира, который был создан по инициативе президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа. Сам американский лидер назвал это «великим наследием» и заявил, что лично возглавит новую структуру.

Россия тоже получила приглашение вступить в Совет мира. Президент России Владимир Путин отметил, что этот вопрос будут обсуждать на встрече с американской делегацией в Москве.