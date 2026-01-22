Стало известно, что США и Украина планируют предложить России на переговорах в ОАЭ
Соединённые Штаты и Украина намерены предложить России заключить так называемое энергетическое перемирие в ходе трёхсторонних переговоров, запланированных на 23 января в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Financial Times.
Согласно предлагаемым условиям, Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, а Украина, в свою очередь, отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Напомним, что ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трёхсторонняя встреча пока не получила окончательного подтверждения, а украинская и американская стороны ожидают ответа от России относительно её участия.
