Стало известно, что США и Украина планируют предложить России на переговорах

Соединённые Штаты и Украина намерены предложить России заключить так называемое энергетическое перемирие в ходе трёхсторонних переговоров, запланированных на 23 января в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Financial Times.

Согласно предлагаемым условиям, Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, а Украина, в свою очередь, отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, что ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трёхсторонняя встреча пока не получила окончательного подтверждения, а украинская и американская стороны ожидают ответа от России относительно её участия.

