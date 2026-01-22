Переговоры Дании и США по Гренландии провалились

Властям Дании не удалось убедить Вашингтон отказаться от долгосрочной цели установить более плотный контроль над Гренландией, рассказал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Об этом пишет Ura.ru.

По данным портала, Копенгаген в последние недели пытается добиться от США твердых гарантий отказа от любых планов по установлению более жесткого контроля над островом, подчеркивая, что нарушение территориальной целостности Дании и острова было бы неприемлемо.

Каллас: ситуация с Гренландией нанесла удар по трансатлантическим отношениям

«Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией», — рассказал Расмуссен.

Ранее глава ведомства сообщил, что договорился с американской стороной о создании рабочей группы высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг острова.

Министр подчеркнул, что Гренландия на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Дании.