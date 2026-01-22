Британия участвовала в задержании Францией шедшего из РФ танкера

Великобритания оказала поддержку Франции в операции по задержанию шедшего из РФ танкера, обеспечив слежение и мониторинг судна. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили, как передаёт телеканал Sky News.

© Московский Комсомолец

В операции участвовал патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который в тот момент находился в Гибралтарском проливе.

Напомним морская префектура Франции сообщила, что её военно-морские силы задержали в открытом море танкер GRINCH, следовавший из Мурманска, и направили его в порт для проведения проверки.

