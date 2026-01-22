Трамп подвел итоги поездки в Давос

Президент США Дональд Трамп рассказал, что очень доволен поездкой на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом пишет ТАСС.

Накануне американский лидер заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были выработаны контуры возможных договоренностей относительно Гренландии.

«Возвращаюсь в Вашингтон. Провел невероятное время в Давосе. Ведётся работа над структурой по Гренландии, и это будет потрясающе для США. Происходит так много хорошего!», — заметил Трамп.

Глава США также затронул тему так называемого «Совета мира» по Газе. По его словам, это станет чем-то, «чего мир еще никогда раньше не видел».

Ранее сообщалось, что предложенный Рютте проект соглашения предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году договора об обороне острова.

По мнению экспертов, соглашение, в случае его подписания сторонами, позволит США создавать на острове военные базы и «зоны обороны».