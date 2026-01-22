Financial Times заявила об «ударе для Зеленского» в Давосе

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом оказались ударом для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times.

Переговоры с американскими чиновниками велись до саммита, но документы, которые собирались подписывать, остались недоработанными и неподписанными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что после встречи Трамп покинул Давос, не взяв на себя никаких обязательств по соглашению. Это «ознаменовало собой удар для Зеленского», говорится в материале.

Газета также сообщала, что в Давосе хотели объявить о заключении плана восстановления Украины на 800 млрд долларов, но это объявление было отложено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.