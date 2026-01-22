СМИ назвали состав делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

В Абу-Даби в ближайшие дни пройдет трехсторонняя встреча России, США и Украины. Стороны представили списки делегаций, пишет портал Axios.

По данным портала, российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кроме того, в Абу-Даби будет направлены сотрудники разведки.

В переговорах со стороны США будут участвовать министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Украину представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонитоинга), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Кроме того, к ним присоединятся сотрудники украинской разведки.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Киев и Вашингтон планируют предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов ВСУ по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.