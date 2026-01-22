Орбан назвал «главное препятствие» для достижения мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что «главным препятствием» для достижения мира на Украине являются страны Европы. Об этом сообщает Die Weltwoche. По его мнению, Евросоюз препятствует мирным инициативам президента США Дональда Трампа и пытается «победить Россию». При этом Орбан считает, что лидеры европейских стран сами не понимают, как можно победить ядерную державу.

«Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, украинскую идею, которая заключается в том, чтобы продолжать эту войну, чтобы победить на поле боя, то мы бы уже пришли к мирному соглашению», — заявил он.

Ранее в Венгрии призвали Евросоюз не рассчитывать на Будапешт в вопросе финансирования Киева.