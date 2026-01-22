Орбан назвал «главное препятствие» для достижения мира на Украине

Андрей Дуванов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что «главным препятствием» для достижения мира на Украине являются страны Европы. Об этом сообщает Die Weltwoche. По его мнению, Евросоюз препятствует мирным инициативам президента США Дональда Трампа и пытается «победить Россию». При этом Орбан считает, что лидеры европейских стран сами не понимают, как можно победить ядерную державу.

Орбан назвал «главное препятствие» для достижения мира на Украине
© Global Look Press
«Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, украинскую идею, которая заключается в том, чтобы продолжать эту войну, чтобы победить на поле боя, то мы бы уже пришли к мирному соглашению», — заявил он.

Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского

Ранее в Венгрии призвали Евросоюз не рассчитывать на Будапешт в вопросе финансирования Киева.