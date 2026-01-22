Немецких активистов задержали за попытку покрасить самолет Мерца в розовый

В Германии полиция задержала трёх экоактивистов на частном аэродроме. Они проникли в ангар, где стоит личный самолёт канцлера Фридриха Мерца, и планировали покрасить его в розовый цвет.

© Global look

По данным издания Bild, инцидент произошёл в городе Арнсберг (земля Северный Рейн — Вестфалия). Задержаны две женщины 23 и 28 лет, а также 56-летний мужчина, все граждане ФРГ.

Издание пишет, что полиция обратила внимание на автомобиль у аэродрома. Водитель заявил, что ищет аэропорт. Проверка показала его связи с леворадикальными кругами. После осмотра территории в ангаре обнаружили ещё двух сообщников. Следствие считает, что группа прорезала ограждение для проникновения.

Ответственность за акцию взяла на себя группа «Коллектив сопротивления». Её представители заявили, что пытались вывести из строя частный самолёт Мерца в рамках протестной акции.

Всех задержанных уже отпустили. При этом расследование по фактам незаконного проникновения и планирования порчи имущества продолжается.

Ранее сообщалось, что в Германии доля недовольных работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца возросла до 65%.