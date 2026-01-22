Каллас заявила о кризисе в отношениях между Европой и США

Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что отношения между Евросоюзом и США обострились из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщает Euronews.

По словам Каллас, отношениям между США и альянсом был нанесен сильный удар. Она также подчеркнула, что особую роль в этом сыграли угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран.

«Трансатлантические отношения действительно получили сильный удар на этой неделе. Но в этом году мы уже поняли, что эти отношения уже не такие, какими были раньше. ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», — заявила она.

Каллас добавила, что Евросоюзу необходимо продемонстрировать Трампу «силу и готовность защищать свои интересы».

Орбан назвал «главное препятствие» для достижения мира на Украине

Ранее политолог прокомментировал планы президента США Дональда Трампа по Гренландии.