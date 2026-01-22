Каллас заявила о кризисе в отношениях между Европой и США

Несмотря на ощутимый урон, нанесенный трансатлантическим отношениям на текущей неделе, Европейский союз намерен продолжать усилия по их укреплению. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС.

«Трансатлантические отношения действительно получили сильный удар на этой неделе. Но в этом году мы уже поняли, что эти отношения уже не такие, какими были раньше. ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – подчеркнула Каллас по прибытии на экстренный саммит, созванный для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

21 января президент США Дональд Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе, заверил, что применение силы для установления контроля над Гренландией исключено. Затем он выразил надежду на то, что «здравый смысл возобладает», и необходимость в использовании силы со стороны США отпадет. Кроме того, глава американской администрации заявил о своем безотлагательном намерении инициировать переговоры о приобретении Гренландии.

Ранее ЕС заявил о готовности защищать свои интересы, но без агрессии в отношении США из-за Гренландии.