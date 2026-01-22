Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на фоне текущей ситуации не сможет найти взаимопонимания с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что «живущему на деньги Европы Виктору», который предает ее интересы, следует дать подзатыльник. Он также выразил уверенность, что таким «Викторам» следует переехать в Москву.

Орбан предрек распад ЕС

«Мне кажется, что мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы — человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не желает положить конец [конфликту]», — заметил Орбан.

Глава кабмина уточнил, что украинскому лидеру не удалось завершить конфликт несмотря на то, что США оказывают ему помощь и содействие в урегулировании ситуации.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на оскорбление Зеленского в его адрес, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом, а также оказывать поддержку украинским беженцам.

«Жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает. Виктор», — резюмировал Орбан.

Ранее глава венгерского правительства сообщил, что Зеленский ругает Будапешт за то, что он не желает посылать своих сынов на гибель, не хочет, чтобы дети возвращались с поля боя в гробах, чтобы деньги венгров уходили на золотые ванные и унитазы для украинских олигархов.